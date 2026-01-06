أحزاب كوردستان إيران تدعو لـ"خارطة طريق" موحدة لـ"مواجهة طهران"

شفق نيوز- طهران

عقدت القوى والأحزاب السياسية الرئيسية في كوردستان إيران (روژهەلات)، اجتماعاً موسعاً على مستوى القيادات العليا، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وتوحيد الجهود لدعم الاحتجاجات الشعبية، مؤكدة على ضرورة بناء "خارطة طريق" قومية وسياسية "لمواجهة" سياسات الحكومة الإيرانية.

وذكر بيان صادر عن "مركز الحوار لتعاون الأحزاب الكوردستانية"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاثنين، ركز على تكثيف الحوارات لصياغة مسودة عمل مشتركة تضع أسس التعاون بين الأطراف الكوردية كافة.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز الحراك القومي الكوردي ورفده بالآليات السياسية اللازمة لضمان استمراريته وتأثيره.

وأعربت الأحزاب المجتمعة عن دعمها "للانتفاضة الشاملة التي تشهدها المدن الإيرانية"، معتبرة أن موجة الاحتجاجات الحالية هي "ثمرة عقود من الفساد والفشل الإداري والسياسات المعادية للشعوب"، حسب تعبير البيان.

كما أدان المجتمعون بشدة ما وصفوه بـ"القمع الدموي" للمتظاهرين في مدن كرمانشاه، وإيلام، وملكشاهي، ولورستان، مشيرين إلى أن "هذا القمع يأتي بتوجيهات مباشرة من أعلى سلطات الهرم في طهران، والتي تحاول وصم المطالب المشروعة للشعب الكوردي بـ"إثارة الشغب".

وأشار البيان الى ان الاجتماع شهد كلمة الأمين العام للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني مصطفى هجري (بصفته الرئيس الدوري لمركز الحوار)، شدد فيها على المهام الجسيمة والمسؤوليات التاريخية التي تقع على عاتق الأحزاب الكوردية في هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى نقلة نوعية في العمل المشترك لتحويل الاستياء الشعبي إلى حراك منظم ومثمر.

ونوه البيان إلى أنه شارك في الاجتماع زعماء وممثلو أبرز القوى السياسية، وهم كل من:

مصطفى هجري (الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني)، إبراهيم علي زاده (كوملة - الحزب الشيوعي الإيراني)، وعمر إيلخاني زاده (جمعية الكادحين الثورية)، ورضا كعبي (جمعية كادحي كوردستان)، وباباشيخ حسيني (منظمة خبات)، وحسين يزدان بنا (حزب حرية كوردستان)، وأمير كريمي (حزب الحياة الحرة الكوردستاني - PJAK).

كما أشار البيان إلى أن الاجتماع اختتم بالتأكيد على أن وحدة الصف بين مختلف المكونات والشعوب في إيران، والتنسيق العالي بين المناطق الكوردية، هما السبيل الوحيد للتصدي لسياسات "القمع الممنهج وتحقيق التغيير المنشود".