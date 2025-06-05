حج 2025.. إحصائية مفصّلة لأعداد ضيوف الرحمن (صور)

شفق نيوز/ كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الخميس، وصول أعداد الحجاج لهذا العام إلى 1.673.230 حاجًّا وحاجَّة.

وأوضحت الهيئة أن منهم 1.506.576 حاجًّا وحاجَّة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 166.654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877.841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795.389) حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1.435.017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66.465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5.094) حاجًّا وحاجَّة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446 هـ/ 2025م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.