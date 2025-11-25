إحباط مخطط انتحاري وتفكيك خلية "أنصار الشيطان" في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن مقر القدس التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء،عن توقيف عدد من أعضاء خلية مرتبطة بمجموعة "أنصار الشيطان" في جنوب شرق البلاد، وضبط سترتين ناسفتين بحوزتهم.

وجاءت العملية ضمن مناورة "شهداء الأمن" التي ينفذها الحرس الثوري في المنطقة.

وأوضح البيان، أن "العملية الاستخبارية أسفرت عن تحديد موقع الخلية، ليتم بعد ذلك مداهمة الموقع واعتقال عناصرها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأكدت القوات المشاركة، "نجاح العملية"، مشيرة إلى "إحباط مخطط محتمل، عبر ضبط سترتين معدتين لتنفيذ عمليات انتحارية".

وتقع محافظة سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان، وتشهد بين الحين والآخر مواجهات دموية بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من جهة، وقوات الأمن الإيرانية من جهة أخرى.