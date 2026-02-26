إجلاء وتحذيرات من السفر مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

بدأت عدة دول في سحب أفراد عائلات الدبلوماسيين ​والموظفين غير الأساسيين من بعض المواقع في الشرق الأوسط، أو توجيه النصيحة لمواطنيها ​بتأجيل السفر إلى إيران، وسط تصاعد ⁠التوتر بين واشنطن وطهران.

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة قرارات متتابعة، إذ دعت فنلندا "رعاياها إلى تجنب التوجه إلى إيران، مع مطالبة الموجودين في اليمن وليبيا بالمغادرة فوراً"، كما طلبت أستراليا من "عائلات دبلوماسييها في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين بسبب تدهور الوضع الأمني، وعرضت المغادرة الطوعية على عائلات بعثاتها في الإمارات والأردن وقطر، مع استمرارها في نصح مواطنيها بمغادرة إسرائيل ولبنان طالما تتوفر رحلات تجارية".

من جانبها، حثت "صربيا وبولندا مواطنيهما في إيران على المغادرة الفورية، في ضوء المخاوف من تدهور الأوضاع"، فيما أعلنت الولايات المتحدة "سحب موظفين غير أساسيين وأفراد أسرهم من سفارتها في لبنان، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية".

وفي السياق ذاته، جددت السويد "تحذيرها من السفر إلى إيران ودعت مواطنيها إلى مغادرتها"، مؤكدة أن "من يختار البقاء قد لا يحصل على دعم حكومي في حال الإجلاء"، كما دعت الهند رعاياها في إيران إلى "مغادرة البلاد عبر الوسائل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية".

كما أصدرت قبرص وسنغافورة وألمانيا تحذيرات مماثلة، حثت فيها "على تجنب السفر إلى إيران"، فيما شددت برلين على أن "خيارات المغادرة جواً وبراً لا تزال قائمة".

كذلك أوصت البرازيل مواطنيها بـ"مغادرة إيران، بعدما كانت قد أصدرت تحذيراً مشابهاً بشأن لبنان، ونصحت سابقاً بعدم السفر إلى البلدين".