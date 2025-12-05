جدل في مصر.. "زوجة كلوني" كتبت الدستور

شفق نيوز- القاهرة

أثارت تصريحات الممثل الأميركي جورج كلوني جدلاً واسعًا في مصر بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية إن زوجته، المحامية اللبنانية–البريطانية أمل علم الدين، "شاركت في صياغة الدستور المصري إبان حكم الإخوان المسلمين".

وأشعلت هذه العبارة مواقع التواصل الاجتماعي وفتحت باب تساؤلات حول الدور الذي لعبته علم الدين في مصر خلال مرحلة سياسية مضطربة، خصوصًا أن تصريحات كلوني جاءت في سياق الحديث عن خبرتها القانونية في قضايا حقوق الإنسان والدساتير الدولية.

ولاحقًا، أقر القيادي الإخواني عمرو عبد الهادي بمشاركة أمل علم الدين في صياغة دستور الإخوان عام 2012، مؤكدًا عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) أن "مشاركة أمل علم الدين في كتابة الدستور ليست أمرًا سيئًا، وقد استعنا بمستشارين وأساتذة متخصصين في الدساتير المقارنة".

ويعتبر هذا الاعتراف الرسمي أول تأكيد من أحد صناع دستور 2012 على أن الإخوان استعانوا بشخصيات أجنبية في صياغة الدستور، وهو ما أنكره الحزب لسنوات طويلة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من علم الدين أو مكتبها بشأن تصريحات زوجها.