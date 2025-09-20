توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر سورية، يوم السبت، بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، في جنوب سوريا.

وذكر "تلفزيون سوريا"، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "دورية تابعة لجيش الاحتلال نصبت الحاجز عند المدخل الغربي للبلدة بشكل مفاجئ، وأوقف الجنود عدداً من السيارات المدنية وطلبوا من الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية".

وأضاف أن "جنودا إسرائيليين فتشوا المارة بدقة، دون تُسجَّيل أي حالات اعتقال"، مشيرا إلى أنه "خلال الأربع والعشرين الساعة الفائتة، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق عدة بريفي درعا والقنيطرة ثم انسحبت منها لاحقاً".