تكرار حوادث الغرق في دير الزور يُطلق مبادرة "معاً فراتنا آمن"

شفق نيوز- دمشق

تشهد محافظة دير الزور، شرقي سوريا، تزايداً في حوادث الغرق بنهر الفرات، ما أثار قلق السكان المحليين ودفع لإطلاق مبادرات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، بأن نهر الفرات تحوّل في الآونة الأخيرة إلى تهديد مباشر لحياة الزوار، لا سيما الأطفال الذين يفتقرون للوعي بمخاطره وطرق الوقاية من الغرق، الأمر الذي يضاعف مخاوف الأهالي.

وأرجعت المصادر تكرار هذه الحوادث إلى ضعف الوعي المجتمعي، وغياب الرقابة الكافية، إضافة إلى محدودية إمكانيات الجهات المسؤولة.

ووفقاً لمصادر في الدفاع المدني أكدت لوكالة شفق نيوز أنها سجلت عدة حالات غرق خلال الأسابيع الماضية، معظمها لأطفال وشبان كانوا يمارسون السباحة في مناطق غير مخصصة وليست آمنة، آخرها أمس حيث غرق شاب في العشرين من عمره ولم يتم العثور على جثته حتى اللحظة، بالتزامن مع عمليات بحث أطلقها فريق الاستجابة السريعة عبر عدد من الغواصين.

وأشارت المصادر إلى أن سرعة التيارات المائية وغياب التجهيزات الوقائية من أبرز أسباب هذه الحوادث.

وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق مبادرة بعنوان "معاً فراتنا آمن"، في مدينة عياش بريف دير الزور وبالتعاون مع جمعيات ومنظمات وجهات رسمية، على أن تستمر الحملة لمدة 15 يوماً.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز إجراءات السلامة، ونشر التوعية، وتقليل مخاطر الغرق من خلال فرق إنقاذ ميدانية ونشاطات إرشادية للسكان.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر حساباتها الرسمية أن المبادرة تهدف إلى حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق في نهر الفرات بدير الزور، وذلك عبر تحديد النقاط الخطرة على طول النهر ووضع علامات تحذيرية تُنبّه الزوار بعدم السباحة في تلك المناطق.

كما تتضمن المبادرة عقد جلسات توعوية حول مخاطر السباحة، تشمل فعاليات تفاعلية مخصصة للأطفال والكبار، بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي وتعزيز مشاركته الفعّالة في الحفاظ على سلامة أفراده.

وستشمل الحملة نشر فرق إنقاذ في النقاط الخطرة على مجرى النهر، وإقامة ورش توعوية للأهالي، إضافة إلى توزيع سترات نجاة ولوحات تحذيرية في المواقع التي تشهد إقبالاً من الزوار.

من جهته، دعا الدفاع المدني سكان دير الزور والزوار إلى الالتزام بالإرشادات المعلنة، وتجنب السباحة في المناطق العميقة أو ذات التيارات القوية، مؤكداً أن الوقاية هي السبيل الأنجع للحد من الخسائر البشرية في نهر الفرات.