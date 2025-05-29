تفاؤل أميركي حذر بشأن مقترح ويتكوف لوقف النار في غزة

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، يوم الخميس. أن واشنطن لا تزال غير متأكدة من موقف حركة حماس إزاء مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، رغم إعلان البيت الأبيض أن إسرائيل قد وافقت عليه بالفعل.

وفي مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة الأميركية واشنطن، قالت بروس: "لسنا على علم حتى اللحظة ما إذا كانت حماس قد وافقت على المقترح المقدم من ويتكوف، لكننا متفائلون".

وأشارت إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مشارك في المحادثات "ننتظر نقطة نهائية تُوضع على هذا الاتفاق للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وعودة الرهائن والجثث."

وفي إشارة إلى الجهود الأميركية، لفتت بروس، إلى أن "الهدف الأساسي هو إنهاء القتل والمجازر، وضمان وصول المساعدات للمحتاجين، وتحقيق نهاية حقيقية لهذا الوضع الإنساني الكارثي"، مشددة على أن "وقف إطلاق النار لا ينهار من تلقاء نفسه، بل غالبا ما يُخرق من قبل حماس".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد صرّحت في وقت سابق من اليوم أن "إسرائيل وافقت على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها ويتكوف والرئيس دونالد ترامب"، مضيفة أن "إسرائيل وقعت على المقترح قبل إرساله إلى حماس".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع غزة استمراراً في التصعيد العسكري، وسط ضغوط دولية مكثفة لوقف القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وذكرت ليفيت أن "الاقتراح الأميركي يهدف إلى إنهاء العنف المتبادل وفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أكثر شمولاً"، مشددة على أن واشنطن "تعمل بالتنسيق مع شركائها في المنطقة لتحقيق تهدئة مستدامة".

وكانت حركة حماس قد أعلنت في بيان مقتضب أنها تسلمت رسمياً من الوسطاء، مقترح ويتكوف الجديد، موضحة أنها تدرس هذا المقترح في "ضوء مصالح الشعب الفلسطيني وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".

وينص مقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، على هدنة مؤقتة لمدة شهرين، يجري خلالها الطرفان مفاوضات حول شروط وقف إطلاق نار دائم. ومع ذلك، فإن العرض لا ينص على تمديد الهدنة في حال تجاوزت هذه المباحثات 60 يوماً.

ويقضي المقترح بإطلاق سراح تسع رهائن أحياء من غزة، إلى جانب تسليم جثث 18 آخرين، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، على أن تُنفذ الصفقة على مرحلتين خلال أسبوع واحد.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة ردّاً على هجوم حماس عبر الحدود، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص وأُخذ 251 آخرون كرهائن.

وقُتل ما لا يقل عن 54 ألفاً و84 شخصاً في غزة منذ ذلك الحين، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.