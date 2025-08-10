تعزيزات عسكرية من حلب إلى خطوط التماس مع "قسد"

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر حكومي سوري، يوم السبت، بأن تعزيزات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية تتحرك حالياً من ثكنات في مدينة حلب باتجاه الجبهة الشرقية وخطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "هذه التحركات لا تعني الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة"، مشيراً إلى أن "الهدف الاستراتيجي للحكومة السورية هو التفاوض مع قوات قسد لتسوية الأوضاع في تلك المناطق".

ويأتي ذلك في سياق التطورات الأخيرة على الأرض ومحاولات تقليل التوتر، وسط توترات مستمرة في بعض مناطق شمال شرق سوريا.