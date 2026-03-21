تصعيد "الوعد الصادق 4".. إيران تضرب العمق الإسرائيلي وترد على تهديدات البنية التحتية

توعد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني، إبراهيم ذوالفقاري، يوم السبت، بتصعيد الهجمات ضد البنية التحتية الإسرائيلية، رداً على التهديدات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن ذوالفقاري قوله: "إذا ضربوا بنيتنا التحتية فسنرد بضرب بنى تحتية أهم وأكثر"، وذلك في معرض رده على تصريحات كاتس التي توعد فيها بـ"تصعيد ملحوظ" للضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على المنشآت الإيرانية.

وعلى صعيد ميداني موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكداً استهداف مدينتي "تل أبيب" و"ريشون لتسيون".

وذكر الحرس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه استخدم في هذه الموجة منظومة "عماد" الصاروخية، وصواريخ "قدر" الثقيلة ذات الرؤوس المتعددة، بالإضافة إلى أسراب من الطائرات المسيرة، مؤكداً تحقيق إصابات دقيقة في الأهداف المحددة.