تسرب غاز في إيران يوقع ضحايا

‎شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 13 جراء تسرّب الغاز السام من مصفاة جنوبي البلاد.

‎وقال حجت الله رضائي، معاون الشؤون السياسية والأمنية في محافظة فارس، إن الحادث وقع نتيجة تسرّب غاز "H₂S" السام في مصفاة النفط بمنطقة زرقان قرب مدينة شيراز؛ ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الفور، وإصابة 13 آخرين بحالات اختناق.

وأضاف رضائي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود إهمال وتقصير في الالتزام بالمعايير الفنية داخل المصفاة؛ ما تسبب في الحادث، مبيناً أن الحالات المصابة نُقلت إلى مستشفيات زرقان وشيراز، و"معظمها في حالة مستقرة".

‎من جانبه، ذكر قائممقام قضاء زرقان، سعيد نظري، أن فِرقًا مختصة من الدفاع المدني والصحة البيئية والرقابة على البيئة، تواجدت في موقع الحادث، واستخدمت أجهزة رقمية لقياس نسبة الغاز في المصفاة والمناطق السكنية المجاورة، مضيفًا أن مستويات التلوث عادت إلى طبيعتها.

‎وتقع مصفاة شيراز على بعد 22 كيلومترًا من طريق شيراز - أصفهان، وهي مخصصة لتكرير 40 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا، أي ما يعادل 2 مليون طن سنويًّا.

‎وتعد هذه المنشأة من البنى التحتية الحيوية في مجال الطاقة بمحافظة فارس، وأي خلل في عملها قد يؤدي إلى أزمة وقود في شيراز والمناطق المجاورة.