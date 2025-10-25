ترمب يبحث مع أمير قطر اتفاق غزة ويؤكد سرعة نشر "قوة السلام"

شفق نيوز- الدوحة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أنه ناقش اتفاق السلام في غزة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اجتماع قصير عُقد على متن طائرة الرئاسة الأميركية في طريقه إلى آسيا.

وعندما سأله الصحفيون بعد الاجتماع - الذي عُقد أثناء إعادة تزويد الطائرات بالوقود في الدوحة - عن موعد جاهزية قوة حفظ السلام للانتشار في غزة، أجاب ترمب: "بسرعة كبيرة".

وقال الرئيس الأميركي: "إنهم في الواقع يختارون القادة الآن. هذا هو السلام الحقيقي".

وتدعو خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس إلى إنشاء "قوة دولية لحفظ السلام" تُنشر في غزة وتُدرّب "قوات شرطة فلسطينية".

وأكد ترمب تفاؤله بشأن المنطقة، مُجدداً أن اتفاق وقف إطلاق النار "يجب أن يكون سلاماً دائماً".

وعندما سُئل ترمب عما سيحدث في حال فشل وقف إطلاق النار، سارع بالقول إن "المسؤولية ستقع على عاتق حماس"، وإذا لم يصمد الاتفاق "فستواجه حماس مشكلة كبيرة جداً"، حسبما قال ترمب عن الحركة.

وحذّر الرئيس الأميركي حماس مراراً وتكراراً من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.