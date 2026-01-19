ترمب والشرع يؤكدان هاتفياً على وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيسان السوري أحمد الشرع، والأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الاثنين، على دعم وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال اتصال هاتفي بحث تطورات الأوضاع الأخيرة.

وقال إعلام الرئاسة السورية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشرع أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أكدا خلاله على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار".

وشدد الجانبان على "ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكوردي، ضمن إطار الدولة السورية"، متفقين على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم داعش وإنهاء تهديدات".

وعبّر الرئيسان عن "تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

يأتي ذلك بعد تطورات ميدانية متسارعة في سوريا متمثلة بتطور الاشتباكات بين "قسد" والفصائل الحكومية في سوريا، حتى انتقلت مرحلة الاشتباكات إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلفت عدداً من القتلى والمصابين إلى جانب نزوح آلاف العوائل من المناطق الكوردية.