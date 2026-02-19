ترمب: أمور سيئة ستحصل إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن أموراً سيئة ستحصل إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول إيران.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأميركي، أثناء انعقاد جلسة مجلس السلام في غزة، حيث قال: "سنتوصل إلى اتفاق حول إيران بطريقة أو بأخرى".

وكان ترمب، قد صرح اليوم الخميس، قائلاً إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن إيران في غضون 10 أيام تقريبا، محذرا في الوقت ذاته من تبعات "سيئة" إذا تعذر إبرام اتفاق مع طهران.

وشدد ترمب في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام"، على موقفه تجاه الملف النووي الإيراني، قائلا: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في إبرام "اتفاق جيد"، مشيرا إلى أنه عقد بالفعل اجتماعات وصفها بـ "الجيدة" مع الجانب الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل للرئيس ترامب في التعامل مع إيران، لكنه أشار إلى وجود “أسباب وحجج كثيرة” يمكن أن تبرر توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري، إن "الرئيس ترمب كان دائما واضحا فيما يتعلق بإيران أو أي دولة أخرى في العالم، فالدبلوماسية هي خياره الأول”، مضيفة أنه "من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترمب".

وجاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وقللت طهران من التوقعات بإحراز تقدم سريع، رغم قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطريق نحو اتفاق "قد بدأ".

وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أميركية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.