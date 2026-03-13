ترمب لا يستبعد الاستيلاء على النووي الإيراني "في مرحلة ما"

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه لا يركز حالياً على تنفيذ عملية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب، فيما أشار في الوقت ذاته إلى أنه قد يفعل ذلك "في مرحلة ما".

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز" الأميركية بُثت اليوم وتابعتها وكالة شفق نيوز.

ورد ترمب عندما سُئل عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستحاول استعادة المواد التي يُعتقد أنها مدفونة تحت الأرض في إيران، بالقول: "نحن لا نركز على ذلك الآن، ولكن قد نركز عليه في وقت ما".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.