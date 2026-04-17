ترمب: إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، مضيفاً "كفى إلى هذا الحد".

وقال ترمب إن "أميركا منعت إسرائيل من قصف لبنان.. كفى إلى هذا الحد"، منوهاً إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان على وضع حزب الله".

وأضاف أن "الصفقة مع إيران غير مرتبطة بلبنان، ولن يتم تبادل أي أموال مع إيران بأي شكل من الأشكال".

وأمس الخميس، أعلن ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.