تركيا.. توقيف 4 أشخاص بعد وفاة سيدة ألمانية وطفليها بتسمم غذائي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت السلطات التركية، يوم الجمعة، توقيف أربعة أشخاص على خلفية وفاة امرأة ألمانية وطفليها في مدينة إسطنبول يعتقد أنها ناجمة عن تسمم غذائي.

وبحسب ما نقلته قناة "تي آر تي" الرسمية، فإن المشتبه بهم يعملون في بيع الحلوى والبلح البحري المحشي وطبق "كوكوريتش" المصنوع من أحشاء العجل وهي أطعمة يرجح أن الأسرة تناولت بعضها قبل تدهور حالتها الصحية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأسرة الألمانية، المكونة من الأب والأم وابنهما البالغ ستة أعوام وابنتهما ذات الثلاثة أعوام وصلوا إلى إسطنبول الأحد الماضي لقضاء عطلة، وتناولوا أطعمة في أماكن مختلفة.

ونقلت العائلة إلى المستشفى الأربعاء الماضي للاشتباه في إصابتها بتسمّم غذائي قبل أن تصرح بالخروج ثم تعود لاحقاً بعد تفاقم الأعراض. ورغم محاولات إنقاذهم توفي الطفلان أولاً ثم لحقت بهما الأم، بينما لا يزال الأب في العناية المركزة.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن العائلة من أصول تركية وتحمل الجنسية الألمانية وهو ما أكدته وزارة الخارجية الألمانية.

وأوضح وزير العدل التركي يلماز طونتش في بيان أن فرق التفتيش سحبت عينات من جميع الأماكن التي تناولت فيها الأسرة الطعام، في حين أغلقت الشرطة أحد المتاجر في منطقة بشكتاش ضمن التحقيقات الجارية.