تركيا تقدم رؤيتها الاستثمارية لـ"طريق التنمية" لتحقيق الهدف المنشود مع العراق

شفق نيوز- أنقرة

قدم رئيس مجلس الأعمال التركي-العراقي خالد أجار، يوم الأربعاء، رؤية بلاده لمشروع "طريق التنمية" لتحقيق الهدف المنشود مع العراق في زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

ومجلس الأعمال التركي-العراقي، يتبع رسمياً لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK) لدى وزارة التجارة التركية.

وقال أجار لوكالة "الأناضول" التركية إن مشروع "طريق التنمية" سيمنح دفعة كبيرة للتجارة بين تركيا والعراق، وهو يأتي في مقدمة العوامل المساهمة في نمو حجم التجارة بين البلدين.

وأكد أن تركيا لا تنظر إلى المشروع من زاوية الممرات اللوجستية فقط، بل تسعى أيضاً للمشاركة في الاستثمارات التي ستُقام في المناطق الحرة داخل العراق، وإشراك رجال الأعمال الأتراك فيها.

وذكر أجار أن رجال الأعمال الأتراك يمكنهم المساهمة في مشاريع العراق بفضل خبراتهم في مختلف مجالات، لا سيما البناء، والإنتاج، والصحة، والزراعة، والطاقة، والرقمنة.

وأوضح أن الهدف المنشود حالياً هو رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار بين البلدين.

وتابع: "أعتقد أننا قادرون على بلوغ هذا الرقم بسهولة سواء من خلال طريق التنمية، أو انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، أو انفتاحه على المستثمرين الأجانب".

وشدد على أن المشروع لن يخدم العراق فقط، بل سيعود بالفائدة أيضاً على تركيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا.

و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويعتبر "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالمنطقة، كما يُعد المشروع من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.