تركيا تعلن دعمها لعمليات الجيش السوري ضد "قسد"

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، أن بلادها تدعم عمليات الجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إن "تركيا تدعم سوريا في حربها ضد (قسد)، انطلاقا من مبدأ وحدتها وسلامة أراضيها".

وأكد أن "تركيا ستقدم كل الدعم اللازم "إذا طلبت سوريا ذلك"، مضيفا: "أمن سوريا هو أمننا، ونتابع التطورات من كثب".

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم الخميس، فرض حظر تجوّل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة من مناطق التصعيد، محذراً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استهداف النازحين أثناء الخروج.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري "إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، وتقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها".