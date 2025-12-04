ترقب في واشنطن لإعلان إلغاء "قيصر" وتراجع حاسم في النواب الأميركي

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

كشف ألبرتو هرنانديز، مسؤول المناصرة الشعبية في المجلس السوري الأميركي (SAC)، عن اقتراب موعد حاسم في الكونغرس لإنهاء حقبة العقوبات المفروضة على سوريا، مرجحاً صدور النص الكامل لقانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) خلال الأسبوع المقبل.

وقال هرنانديز، في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز: "نتوقع أن يتم إصدار النص الكامل لقانون الدفاع الوطني (NDAA) في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، ويجب تمريره من قبل الغرفتين (النواب والشيوخ) وتوقيعه من قبل الرئيس بحلول نهاية العام كجزء من العملية التشريعية السنوية".

وأكد المسؤول، أن إلغاء "قانون قيصر" أُدرج بالفعل في نسخة مجلس الشيوخ، مشيراً إلى تحول محوري في مجلس النواب، حيث "تراجع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، براين ماست، عن موقفه السابق، وسيأذن الآن بإلغاء عقوبات قانون قيصر"، واصفاً القضايا العالقة في المجلس بأنها "فنية وليست سياسية".

وأوضح هرنانديز، أن هذا القرار يأتي كخطوة صحيحة لمواءمة السياسة الأميركية مع الواقع الجديد على الأرض، مضيفاً: "التطورات الأخيرة في الكونغرس تعكس اعترافاً واسعاً من الحزبين بأن سوريا ستكون شريكاً موثوقاً به على الساحة العالمية".

وفي مجلس الشيوخ، لفت إلى "حراك كبير" بقيادة السيناتورات جين شاهين وماركواين مولين وجوني إرنست — وجميعهم زاروا دمشق هذا الصيف — حيث قدّموا مشروع القانون S.3172 الذي يلغي أطر العقوبات السابقة من عامي 2003 و2012، "استكمالاً لإلغاء نظام عقوبات قيصر". وقال: "هذه القوانين صُممت للضغط على نظام لم يعُد موجوداً. الشعب السوري طوى الصفحة، والحكومة الجديدة تعمل لبناء مستقبل أكثر إشراقاً".

وبرر هذه الخطوة بأن "تلك القوانين صُممت للضغط على نظام لم يعد موجوداً"، مؤكداً أن الشعب السوري قد طوى الصفحة، وأن الحكومة الجديدة تعمل على إعادة بناء المستقبل.

واختتم هرنانديز، بالإشارة إلى نشوء شراكة جديدة بين واشنطن ودمشق، قائلاً: "نشهد ظهور شراكة جديدة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وهي أولويات رئيسية للأمن القومي لواشنطن"، متوقعاً أن يتضمن القانون النهائي مقاييس لتقييم التقدم، مع تفاؤل بأن الحكومة السورية ستتجاوز هذه التوقعات.