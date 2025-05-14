ترامب خلال انطلاق القمة الخليجية: إدارة بايدن خلقت فوضى ومكنت إيران بالمنطقة

شفق نيوز/ افتتح ولي العهد السعودي محمد سلمان، يوم الأربعاء، القمة الخليجية الأميركية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تبحث ملفات إقليمية بارزة.

وقال ترامب، خلال كلمة الافتتاح، إن "إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسته أذرع إيران في المنطقة"، مضيفاً: "أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي".

وأضاف ترامب، أنه "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي ويجب تطبيق العقوبات الأميركية على طهران".

وحول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تابع ترامب: "يجب الإفراج عن كل الرهائن في غزة والعمل من أجل إحلال السلام بدعم من قادة هذه القمة".

وجاء افتتاح القمة عقب عقد اجتماع رباعي افتراضي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد تم اللقاء عبر الإنترنت، وتناول ملفات إقليمية حساسة، على رأسها مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا، والتعاون الإقليمي في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

وأشاد الرئيس التركي خلال الاجتماع بقرار ترامب القاضي برفع العقوبات عن سوريا، واصفاً إياه بـ"الخطوة ذات الأهمية التاريخية"، مضيفاً أن أنقرة ستواصل دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش.

ومن المقرر أن تركز القمة الخليجية، التي تنعقد في ظروف إقليمية دقيقة، على ملفات أمنية وسياسية حساسة، بما في ذلك مستقبل الاستقرار في المنطقة، وتداعيات الانفتاح السياسي الجديد تجاه دمشق.