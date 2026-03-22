تجدد الهجمات الإيرانية على إسرائيل وجرحى في ضربات وسطها

تضرر مبانٍ إثر قصف إيراني على إيلات قبل أيام - وكالات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تجدّدت الهجات الإيرانية، يوم الأحد، على مناطق في جنوب إسرائيل وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام عبرية، في حين أشارت مصادر الدفاع المدني إلى تسجيل إصابات جديدة إثر هجمات على مواقع أخرى في الوسط.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي، رصده "هجوماً جديداً من إيران بصواريخ باليستية على منطقة إيلات".

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفقاً للصحيفة، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إيلات والمناطق المحيطة، حيث دوت صفارات الإنذار في هذه المناطق.

بموازاة ذلك، أعلنت إسرائيل، أن فرق الإسعاف نقلت "15 جريحاً جرّاء الهجوم الصاروخي الإيراني على وسط تل أبيب".