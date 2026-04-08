تجدد القصف الإسرائيلي على لبنان بعد منح ترمب "الضوء الأخضر"

تجدد القصف الإسرائيلي على بيروت، مساء الأربعاء، بالتزامن مع منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار بالقتال في لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية في خبر لها، أن ترمب أعطى الضوء الأخضر، لتبدأ بعدها موجة قصف جديدة على لبنان.

من جانبه أكد وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، إن لبنان أمام تصعيد خطير من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال ناصر الدين، إن حصيلة الضحايا حتى الان، 98 قتيلا و700 جريح.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، قوله: إن "المستشفيات في بلدنا مكتظة بالضحايا"، مبيناً أن "مئات الشهداء والمصابين سقطوا في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية".

يشار إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال، قد أفادت يوم الأربعاء، بأن الحكومة الإيرانية وضعت شرط وقف إطلاق النار على لبنان، للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن في إسلام آباد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم إن "إيران أبلغت الوسطاء أنها قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح مضيق هرمز".

وبينت المصادر أن "إيران أبلغت الوسطاء أن مشاركتها بمحادثات إسلام آباد مشروطة بوقف إطلاق النار في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الإيرانية، منع السفن من العبور من مضيق هرمز، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان.