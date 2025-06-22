تجاوزت السبعين ضحية.. حصيلة جديدة لهجوم الكنيسة الدامي في دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء يوم الأحد، بتجاوز حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق السبعين شخصاً بين قتيل وجريح.

وذكرت وزارة الصحة السورية لوكالة "سانا" للأنباء، أن "عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس ارتفع إلى 20 قتيلاً و52 جريحاً".

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية السورية، بأن "انتحارياً يتبع لتنظيم داعش أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأحد، التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة "مار إلياس"، مشيرة إلى أن استهداف دور العبادة والمواقع الدينية يعد محاولة خبيثة لضرب النسيج الاجتماعي وجر المجتمعات نحو العنف الطائفي.