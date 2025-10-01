بأمر مباشر من ترامب.. قطر تحت المظلة العسكرية الأمريكية

شفق نيوز- واشنطن

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا جديدا تعهد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت البلاد لأي هجوم.

وجاء الأمر التنفيذي، بعد ثلاثة أسابيع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس داخل قطر، وهو ما أثار غضبا واسعا لدى المسؤولين القطريين والأمريكيين، وطرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج.

وينص الأمر التنفيذي على أنه "في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

ودعا الأمر التنفيذي وزير الحرب الأمريكي إلى "التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".

وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ولذلك شكل الهجوم الإسرائيلي الأخير، الصادر عن حليف وثيق لواشنطن، صدمة كبيرة للمسؤولين القطريين.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الغارات، مؤكدا أنها تأتي ضمن مهمة إسرائيل المعلنة للانتقام من الهجوم الذي قادته "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما اتهم نتنياهو الحكومة القطرية بتوفير "ملاذ آمن" لقيادات الحركة.

ووصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم الإسرائيلي بأنه "إرهاب دولة"، فيما جددت حكومته التأكيد على أن استضافة مسؤولي حماس تتم بناءً على طلب أمريكي لتسهيل قنوات الاتصال مع الحركة.