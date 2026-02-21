بينهم قيادي.. حزب الله يعلن رسمياً مقتل 8 من عناصره بغارات البقاع

من الغارات الإسرائيلية على البقاع ليلة أمس الجمعة

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم السبت، رسمياً مقتل 8 من عناصره في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على منطقة البقاع بينهم القيادي حسين محمد ياغي.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إن الغارات الإسرائيلية في البقاع، مساء أمس الجمعة، "أدت في حصيلة أولية الى سقوط ستة شهداء وأكثر من 25 جريحاً توزعوا على مستشفيات المنطقة".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مقرات لحزب الله في منطقة بعلبك.

وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 عقب أكثر من عام من الاشتباكات.

وجاءت هذه الغارات بعد ساعات من ضربات إسرائيلية على عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين، وفق وزارة الصحة اللبنانية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقرا لحركة "حماس".

ودانت "حماس" في بيان لها الهجوم الذي قالت إنه أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وتعهدت الحكومة اللبنانية العام الماضي بنزع سلاح حزب الله بعد الحرب مع إسرائيل التي أودت بآلاف من مقاتليه وعدد كبير من قادته وأبرزهم أمينه العام حسن نصر الله وقائده العسكري فؤاد شكر.

وقال الجيش اللبناني الشهر الماضي إنه أكمل المرحلة الأولى من الخطة التي تغطي المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية وصولاً إلى نهر الليطاني.

لكن إسرائيل التي تتهم حزب الله بإعادة التسلح، انتقدت التقدم الذي أحرزه الجيش ووصفته بأنه غير كافٍ.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا الواقعة على مسافة نحو أربعين كيلومتراً الى الجنوب من العاصمة بيروت.