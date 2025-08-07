بيروت تهاجم عراقجي بسبب تصريحاته بشأن سلاح حزب الله: مدانة ومرفوضة

شفق نيوز- بيروت

ردّت وزارة الخارجية اللبنانية، يوم الخميس، على التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسألة سلاح "حزب الله"، معتبرةً أن ما ورد يشكّل تدخلاً غير مقبول في الشؤون اللبنانية الداخلية، ويمسّ بسيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين أن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".

وأضافت، أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية. ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها."

وكان عراقجي قال أمس الأربعاء إن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مؤكداً أن طهران "تدعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه".

وأوضح عراقجي في تصريحات للتلفزيوني الحكومي أن "طهران تدعم حزب الله من دون تدخّل"، مضيفاً أن "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة".

وقال عراقجي إن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته".

وكان حزب الله، اعتبر أمس الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها تجريد لبنان من سلاح المقاومة، محذراً من أن هذا القرار يضعف قدرة البلاد ويحقق أهداف إسرائيل "التي فشلت في تحقيقها بالعدوان المباشر".

وأول أمس الثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس (اليوم)، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري.