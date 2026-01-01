بمشاركة التحالف الدولي.. "قسد" تعتقل عنصرا من داعش في الرقة

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الخميس، عن تنفيذ عملية قبض على أحد عناصر تنظيم داعش، بمشاركة قوات من التحالف الدولي، في مدينة الرقة.

وقالت "قسد"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات أحد عناصر التنظيم، حيث فُرض طوق أمني مُحكم على مكان تواري المدعو خلف حسين إبراهيم العيد، وتمكّنت القوات من إلقاء القبض عليه دون وقوع أي أضرار تُذكر".

وأضافت "خلال العملية، ضبطت القوات بحوزة المعتقل عدداً من الأسلحة وكمية من الذخيرة، إضافة إلى معدّات اتصال ووثائق شخصية، كانت تُستخدم في تنسيق وتنفيذ أنشطة إرهابية في المنطقة".

وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية بينت أن العنصر المقبوض عليه ينتمي إلى خلية قسم (التفخيخ) التابعة لتنظيم داعش، حيث أقرّ بضلوعه في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، من بينها تصنيع وزرع العبوات الناسفة واستخدامها في استهداف قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي".

ولفتت إلى انه "كما أقرّ المعقتل بتورّطه في توزيع المواد المتفجرة على خلايا التنظيم الإرهابية، والمشاركة في دعمها لوجستياً، بما يسهم في تنفيذ هجمات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".