بقيادة "دراجي".. الكويت تعتقل 67 متورطاً بشبكة "الكحول السامة"

شفق نيوز– الكويت

أعلنت السلطات الكويتية، يوم السبت، تفكيك شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في تصنيع وترويج الكحول الملوث بمادة الميثانول السامة، والتي أدت إلى وفيات وحالات تسمم خطيرة، في حملة أسفرت عن ضبط 67 متهماً بينهم المتهم الرئيسي "دلورا باركاش دراجي" بنغالي الجنسية.

كما تمكنت السلطات من ضبط (6) مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع و(4) مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية، بالإضافة إلى القبض على (34) شخصاً مطلوباً على ذمة قضايا مختلفة أثناء هذه الحملات.

وفي واقعة صادمة، تعرض عشرات العمال للتسمم في الكويت جراء "خمور فاسدة". فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بالميثانول منذ السبت الماضي، وأسفرت الواقعة عن 13 حالة وفاة و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر.

وأسفرت التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة عن ضبط متهم ويدعى "بهوبان لال تامانج" نيبالي الجنسية في منطقة السالمية متلبساً بحيازة كميات من مادة الميثانول، كما قام المتهم بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها.

واستكمالاً للتحريات، جرى ضبط المتهمين "فيشال دهانيال شوهان" هندي للجنسية و"ناريان براسادا باشيال" نيبالي الجنسية وتبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي "دلورا باركاش دراجي" بنغالي الجنسية المسؤول عن هذه الشبكة الإجرامية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأمن البلاد أو تهديد حياة الأفراد، مع استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة أو المسكرة أو أي مواد تهدد الصحة العامة.