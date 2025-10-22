بعد هجمات مسيرة.. تأجيل إعادة فتح مطار الخرطوم

شفق نيوز- الخرطوم

أفادت شركات طيران في الخرطوم، يوم الأربعاء، بتأجيل إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي، وذلك تعرض المطار ومحيطه إلى هجمات مسيرة.

وقال مصدر في إحدى شركات الطيران، بحسب "رويترز"، إنه "جرى تأجيل إعادة فتح مطار الخرطوم الرئيسي في السودان، بعد إغلاق دام عامين ونصف العام، اليوم الأربعاء إثر هجمات بطائرات مسيرة أمس الثلاثاء وصباح اليوم".

وأضاف أنه "جرى استهداف المطار الواقع في وسط العاصمة السودانية مع بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما تسبب في أضرار جسيمة لمبانيه وتوقف الرحلات الجوية على الفور".

وبعد استعادتها السيطرة على الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، جاء ترميم المطار وإعادة تشغيله على رأس أولويات الحكومة التي يقودها الجيش بهدف الإشارة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة، إن "ما يربو على مليون شخص عادوا إلى العاصمة بعد أن غادرها الملايين عند سيطرة قوات الدعم السريع عليها".