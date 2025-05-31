بعد أنباء قرب لقاء قائدها مع أردوغان.. "قسد" تنفي: لم نتلق أي عرض تركي

شفق نيوز/ نفت قوات سوريا الديمقراطية، برئاسة مظلوم عبدي، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت القوات في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المعلومات الخاطئة، وردت في سياق تقرير لموقع "المونيتور" حول ما أفادت به "مصادر إقليمية" للموقع عن عرض تقدم به وزير الخارجية التركي أو رئيس المخابرات التركية لعقد لقاء مع القائد العام لقوّاتنا".

وأضافت "نؤكد أن تلك المعلومات غير صحيحة ولم تتلق القيادة أو أي وفد يمثل مناطق شمال وشرق سوريا في اللقاءات مع دمشق، أي عرض للقاء مع الجانب التركي من أي جهة".

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، كشف في لقاء متلفز، ونشرته شفق نيوز، اليوم السبت، عن وجود قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة بين "قسد" وتركيا، معلناً استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبيناً أن هناك هدنة مؤقتة بين الجانبين دخلت حيز التنفيذ منذ نحو شهرين، حسب ما ورد في اللقاء.

وأكد أيضا أن "قسد" ليست في حالة حرب مع تركيا، وأنهم منفتحون على الحوار، ما دام يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي والاعتراف بحقوق مكونات الشعب السوري.