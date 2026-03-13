بعد إعلان الاستعداد للتفاوض.. نتنياهو يكلف ديرمر بملف لبنان

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، وزير الشؤون الاستراتيجية السابق، رون ديرمر، بملف لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلان بيروت استعداها للتفاوض.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "رون ديرمر سيتولى ملف لبنان، بما يشمل إدارة المفاوضات من الجانب الإسرائيلي، حيث سيتولى قيادة المحادثات مع الحكومة الأميركية بشأن لبنان، إلى جانب المفاوضات مع الحكومة اللبنانية نفسها، في حال انطلاقها في الأسابيع المقبلة، كما تسعى بيروت إلى ذلك".

وتزامناً مع ذلك، أشارت القناة، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية واسعة في لبنان وسيستدعي مزيداً من جنود الاحتياط لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال الجمعة، إن "لبنان على استعداد للدخول في مفاوضات مع (إسرائيل) برعاية دولية"، فيما أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، استعداده لـ"التفاوض"، لكنه لم يتلقى أي رد "من الطرف الآخر"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.