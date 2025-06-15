بعد طهران.. إسرائيل تقصف مقر وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان

شفق نيوز/ شنت إسرائيل صباح الاحد، هجوماً واسعاً على محافظتي شيراز وأصفهان الإيرانيتين، وسط تأكيدات رسمية باستهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية.

وأكد المساعد الأمني لمحافظ أصفهان، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أحد مقرات وزارة الدفاع في المحافظة، وهناك خسائر"، من دون تحديد طبيعتها.

وأضاف المسؤول الإيراني: "لا صحة لخبر استهداف مصفاة أصفهان لكن هناك أضرار في مركز تابع لوزارة الدفاع".

واستهدفت ضربة إسرائيلية، مساء السبت، مقر وزارة الدفاع في طهران، وأحدثت أضرارا في أحد مبانيه.

‎وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية فجر الاحد، بأن ضربة إسرائيلية استهدفت مقر وزارة الدفاع في طهران، وتسبب بأضرار طفيفة بأحد مباني الوزارة.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني الإيراني، السيطرة على حريق مخازن النفط في شهران وجنوب طهران، بعد تعرضهما لقصف جوي اسرائيلي فجر الأحد.