بعد تهديد ترمب.. طائرات ومدرعات وقنابل ضوئية في تدمر السورية (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

تشهد مدينة تدمر شرق حمص في سوريا، مساء اليوم السبت، تحركات غير اعتيادية للقوات الأميركية، حيث تجوب مدرعات شوارع المدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومسيرات استطلاعية وهجومية وإطلاق قنابل مضيئة في السماء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أنه حتى الآن، لا توجد أي غارات جوية على منطقة البادية، والأمر مقتصر على التحركات الجوية والبرية والقنابل المضيئة فقط.

وفي ذات السياق نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن واشنطن أرسلت بعد الهجوم مقاتلتي إف-16 للتحليق فوق تدمر في استعراض للقوة.

وتأتي هذه التحركات بعد كمين استهدف القوات الأميركية في تدمر اليوم السبت، وأسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين أميركيين، بينهم جنديان ومترجم مدني.

وتبنى تنظيم "داعش" اليوم السبت، الهجوم المسلح الذي استهدف وفدًا من قوات التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري قرب مدينة تدمر وسط البلاد، وفق منصات مقربة من التنظيم.

وقبل قليل، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الهجوم، وأكد "سنشن هجوما انتقاميا ضد داعش".

وأدان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، الهجوم واصفاً إياه بـ"الكمين الإرهابي الجبان" الذي استهدف دورية مشتركة أميركية – حكومية سورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تنعى خسارة ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وشخص مدني، متمنياً الشفاء العاجل للقوات السورية المصابة، ومؤكداً التزام بلاده بهزيمة الإرهاب بالتعاون مع شركائها السوريين.