بعث تحية للعراق وتطرق للأسرى وإدارة غزة.. بيان مشترك لحماس والجهاد والجبهة الشعبية

شفق نيوز- غزة

أصدرت كل من حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، يوم الجمعة، بياناً مشتركاً على خلفية الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكدوا فيه أنهم لن يتخلوا عن أسراهم لدى إسرائيل، فيما أعلنوا رفضهم لأي وصاية أجنبية لإدارة القطاع.

وجاء ضمن البيان المطول أنه "في ضوء الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف وإنهاء حرب الإبادة، تتقدم القوى الثلاث بتحية لجبهات الإسناد في اليمن ولبنان وإيران والعراق".

وأضاف: "كما تُعبّر القوى الثلاث عن تقديرها لجهود الوسطاء (مصر، قطر، تركيا) وكل من ساند هذا المسار، داعية الطرف الأميركي والوسطاء لمواصلة الضغط لضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق".

كما ثمن البيان "الحراك العالمي التضامني غير المسبوق، ورفع صوته رفضاً للإبادة وملاحقة جرائم الاحتلال، ورغم محاولات الاحتلال الحثيثة لتفجير المسار التفاوضي إلا أن الوفد الفلسطيني المفاوض توصل حتى الآن إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من هذا المسار".

وشدد على أن "تنفيذ الاتفاق بحاجة إلى يقظةٍ وطنيةٍ عاليةٍ ومتابعةٍ دقيقةٍ على مدار الساعة، لضمان نجاح هذه المرحلة، وقد تم بذل جهود لإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة، إلا أن الاحتلال أجهض ذلك، لكننا لن نتخلى عنهم أبداً".

ودعا البيان إلى "الشروع في مسار سياسي وطني موحد، مع جميع القوى والفصائل بالتعاون مع الجهود المصرية لعقد اجتماع وطني شامل عاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة".

وأكد البيان "رفض أي وصاية أجنبية، وأن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".