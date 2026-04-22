بزشكيان: إيران رحبت بالحوار مع أميركا لكن الحصار ونقض الالتزامات يعرقلان المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده رحبت بالحوار مع واشنطن، وتواصل الترحيب بذلك، لكنه أشار إلى أن الحصار ونقض الالتزامات والتهديدات تمثل عقبات رئيسية أمام المفاوضات.

وقال بزشكيان في تدوينة على حسابه بمنصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز إن "العالم يرى خطاب الطرف الآخر المنافق الذي لا ينتهي والتناقض بين الادعاءات والأفعال".

وأضاف أن "نقض الالتزامات والحصار والتهديدات هي العقبات الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية"، مؤكداً أن "إيران رحبت بالحوار والاتفاق وما زالت تواصل ذلك".

يشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، قد رجح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، توسيع الحصار المفروض على إيران، وذلك بعد اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب متوقعا أن يصبح الحصار "عالميًّا قريبًا".

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران.‏