بزشكيان يدين استهداف منشآت الطاقة الإيرانية: لن يحقق أي مكسب

شفق نيوز- طهران

أدان الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، مساء اليوم الأربعاء، استهداف البنى التحتية للطاقة الإيرانية، وذلك عقب استهداف حقل بارس الجنوبي للغاز ومنشآت نفطية في منطقة عسلوية.

وقال بزشكيان، في تصريحات صحفية، إن "استهداف منشآت الطاقة لن يحقق أي مكسب للعدو الصهيوني الأميركي وداعميه بل سيعقد الأوضاع".

وأضاف الرئيس الإيراني: "أدين بشدة استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتعرض أجزاء من حقل بارس الجنوبي للغاز ومنشآت نفطية في منطقة عسلوية لهجوم أميركي-إسرائيلي.

وذكر التلفزيون الإيراني، في خبر عاجل، أن "منشآت بتروكيماويات في حقل بارس الجنوبي تعرضت لهجوم أميركي إسرائيلي".

وأضاف أن "الاستهداف طال أجزاء من الحقل إلى جانب منشآت نفطية في منطقة عسلوية جنوب البلاد"، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة جراء الهجوم.

إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، بأن "استهداف مصنع لمعالجة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس اليوم".