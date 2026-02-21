بزشكيان يتحدى واشنطن: لن نحني رؤوسنا مهما اشتدت الضغوط

شفق نيوز- طهران

أكد ⁠الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، أن بلاده لن ‌تحني رأسها أمام ضغوط ‌القوى العالمية.

وقال بزشكيان، في كلمة بثها ⁠التلفزيون ‌الرسمي الإيراني، إن "⁠القوى العالمية تصطف لإجبارنا ⁠على أن ⁠نحني رؤوسنا... لكننا لن نحني رؤوسنا رغم كل المشاكل التي يخلقونها لنا".

وجاءت تصريحات بزشكيان، بعد توالي التهديدات الأميركية بضرب طهران في حال تعثرت المفاوضات النووية بين البلدين.

هذا وأرسلت واشنطن حاملتي طائرات ومئات الطائرات المقاتلة إلى جانب عشرات السفن الحربية إلى المنطقة من أجل الضغط على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي والصاروخي ودعمها لأذرعها في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن سقوط المرشد الإيراني علي خامنئي في حال اندلاع حرب لا يضمن استقرار إيران، مرجحين أن يتولى متشددون من الحرس الثوري الإيراني زمام القيادة.

ونقل التقرير عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "نهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقوم أساساً على السعي إلى الدبلوماسية وإبرام اتفاق قبل اللجوء إلى خيارات أخرى".