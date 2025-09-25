بزشكيان: عودة العقوبات على إيران لن تكون نهاية الطريق ولن نستسلم

شفق نيوز- طهران

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، إن عودة أي عقوبات على إيران لن تكون نهاية الطريق، مؤكداً أن بلاده لن تستسلم وستجد مخرجاً من أي موقف لما تتميز به من علاقات واسعة.

وأشاد بزشكيان، بعضوية بلاده في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مبيًناً أن بلاده قادرة على إيجاد مخرج من أي موقف حتى في حال عودة العقوبات الدولية بفضل هذه العضوية.

ونقل الموقع الرسمي للإدارة الإيرانية عن بزشكيان قوله، إنه "على الرغم من أن عودة أي عقوبات أمر غير سار، إلا أنها ليست نهاية الطريق، ولن نستسلم. سنجد مخرجا من أي موقف".

وأضاف، ان "إيران اليوم تمتلك - بالإضافة إلى علاقات ثنائية واسعة مع الجيران - إمكانات جيدة على الساحة الإقليمية والعالمية، على سبيل المثال، من خلال عضويتها في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ترغب في التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي لتجنب تفعيل آلية "سناب باك" (استعادة العقوبات ضد طهران) من قبل دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا).

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاعي مثل هذه الرغبات الأمريكية بأنها غير مناسبة، مشيراً إلى الضربات التي تعرضت لها إيران خلال العملية التفاوضية بين طهران وواشنطن في حزيران/ يونيو.

وكان المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي قد قال في وقت سابق، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجلب لإيران فائدة وقد تلحق بها الضرر.

وفي اليوم السابق، قال بزشكيان من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران لا تسعى ولن تسعى أبدا إلى إنتاج الأسلحة النووية، وقرار دول "الترويكا الأوروبية"بدء استعادة العقوبات الدولية ضد طهران غير قانوني.

وأشار الرئيس أيضا إلى أن دول "الترويكا الأوروبية" حاولت ممارسة الضغط على إيران واستعادة العقوبات المضادة لإيران التي ألغتها الصفقة النووية لعام 2015.