بزشكيان: على العراق أن يكون أكثر حذراً بشأن حدوده ومجاله الجوي

شفق نيوز/ طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، العراق ان يكون أكثر حذرا بشأن حدوده ومجاله الجوي.

وقال بزشكيان، خلال اتصال مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية، إنه "إذا استمر العدوان الصهيوني على إيران فإن الرد الإيراني سيكون أكثر شدةً وحزماً".

وأضاف "انتهاك الأجواء العراقية لمهاجمة إيران دليل واضح على إجرام الكيان الصهيوني وانتهاكه الأعراف الدولية"، مبينا أنه "يتوجب على العراق أن يكون أكثر حذراً بشأن حدوده ومجاله الجوي".

وتابع "إيران لم تكن البادئة بالحرب لكننا رددنا بحزم وإذا استمر العدوان فستكون ردود فعلنا أشد إيلاماً وقسوة".

كما أصدر المكتب الإعلامي للسوداني، بيانا قبل قليل، بين فيه أن "السوداني، أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وأعرب فيه عن تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع إيران التي تتعرض لعدوان صهيوني سافر، مؤكداً الحرص على أمنها واستقرارها كونهما يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة".

كما أكد السوداني "حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب"، مشيراً إلى "الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية، على مختلف المسارات من اجل منع اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني".

وأبدى السوداني، وفقا للبيان "استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار التضامن الذي يجمع الدول الإسلامية".

من جانبه، قدم بزشكيان الشكر للعراق، وفقا للبيان، على "مختلف فعالياته الرسمية والشعبية، على المواقف المعلنة والواضحة في رفض سلوك الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة على بلدان المنطقة، إلى جانب جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني"، مشدداً على "أهمية أن تتخذ الدول الإسلامية موقفاً موحداً إزاء هذه الاعتداءات والتجاوز الصارخ على القانون الدولي، الذي قد يطال بلداناً إسلاميةً أخرى".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.