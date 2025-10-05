بالتزامن مع الانتخابات.. الحكومة السورية تغلق الطرق المؤدية لمناطق سيطرة "قسد"

شفق نيوز- حلب

أغلقت قوات الحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الأحد، طريق سلمية – الطبقة، الذي يشكل أحد أهم الطرق الواصلة بين سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق سوريا والداخل السوري.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إغلاق طريق دير حافر – حلب في 27 أيلول الماضي من الجهة ذاتها، ما دفع المسافرين إلى استخدام طريق سلمية – الطبقة كبديل للوصول إلى مدينة حلب.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات الحافلات والسيارات توقفت عند مدخل الطريق في مدينة الطبقة بانتظار إعادة فتحه، فيما أفاد سائقون بأن الحواجز التابعة لقوات الحكومة السورية أقامت ساتراً ترابياً لمنع مرور المركبات.

وقال مصدر في شركة نقل، لوكالة شفق نيوز، ان عشرات الباصات التي تقل مئات المسافرين أغلبهم طلاب جامعيون ومرضى يترددون الى العاصمة دمشق ومدن اخرى بهدف العلاج عالقون منذ الصباح امام حواجز الحكومة السورية بانتظار السماح لهم بالعبور.

واوضح المصدر إن "عناصر الحاجز لم يخبروهم بأسباب الإغلاق ومدته فيما أعادت بعض الشركات مسافريها الى محافظة الحسكة والرقة خشية أن يطول مدة الاغلاق".

وربطت بعض المصادر عملية "الإغلاق" باجراء انتخابات مجلس الشعب التي انطلقت صباح اليوم الأحد في كافة المحافظات السورية باستثناء محافظتي الرقة والحسكة إلى جانب مناطق ريف دير الزور الشرقي والتي تقع تحت سيطرة "قسد" ومحافظة السويداء التي تسيطر عليها حاليا فصائل درزية.