باراك: الغرض الأصلي لـ"قسد" انتهى والكورد أمام فرصة للاندماج السوري

شفق نيوز- دمشق

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، يوم الثلاثاء، أن الغرض الأصلي من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم "داعش" على الأرض قد انتهى إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الفرصة الأكبر للكورد في سوريا حالياً تتمثل بالاندماج في الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أشرع لضمان حقوق وأمن مستدامين داخل دولة وطنية سورية معترف بها.

وكتب توم باراك في حسابه على منصة "إكس" تدوينة جاء فيها: "تكمن الفرصة الأكبر للكورد في سوريا حالياً في المرحلة الانتقالية ما بعد الأسد، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد أشرع".

ورأى أن "هذه اللحظة توفر مساراً نحو الاندماج الكامل في دولة سورية موحدة تتمتع بحقوق المواطنة، والحماية الثقافية، والمشاركة السياسية— وهي أمور حُرِموا منها طويلاً في ظل نظام بشار الأسد، حيث واجه العديد من الكورد انعدام الجنسية، وقيوداً على اللغة، وتمييزاً ممنهجاً".

وأضاف: "تاريخياً، كان الوجود العسكري الأميركي في شمال شرق سوريا مبرراً في المقام الأول كشراكة لمكافحة (داعش). وقد أثبتت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الكورد، أنها الشريك البري الأكثر فاعلية في هزيمة خلافة داعش الإقليمية بحلول عام 2019، واحتجاز آلاف مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم في سجون ومعسكرات مثل (الهول) و(الشدادي)".

وتابع، "في ذلك الوقت، لم تكن هناك دولة سورية مركزية فاعلة يمكن الشراكة معها— إذ كان نظام الأسد ضعيفاً، ومنازعاً على السلطة، ولم يكن شريكاً قابلا للتطبيق ضد داعش".

واستطرد: "أما اليوم، فقد تغير الوضع جذرياً؛ إذ تمتلك سوريا الآن حكومة مركزية معترفاً بها انضمت إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش (كعضو رقم 90 في أواخر عام 2025)، مما يشير إلى تحول نحو الغرب والتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "هذا يغير المنطق الذي قامت عليه الشراكة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية فالغرض الأصلي من (قسد) كقوة رئيسية لمكافحة داعش على الأرض قد انتهى إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة وقادرة على تولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مرافق احتجاز وعائلات داعش".

وتابع باراك: "تشير التطورات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تسهيل هذا الانتقال، بدلاً من إطالة أمد دور منفصل لـ(قسد)".

وأكمل "لقد انخرطنا بشكل مكثف مع الحكومة السورية وقيادة (قسد) لتأمين اتفاق اندماج، تم توقيعه في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، ولوضع مسار واضح للتنفيذ في الوقت المناسب وبشكل سلمي".

وأوضح أن "الاتفاق يقضي بدمج مقاتلي (قسد) في الجيش الوطني (كأفراد، وهو ما يزال من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل)، وتسليم البنية التحتية الرئيسية (حقول النفط، السدود، المعابر الحدودية)، والتنازل عن السيطرة على سجون ومعسكرات داعش لدمشق".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تملك أي مصلحة في وجود عسكري طويل الأمد؛ فهي تولي الأولوية لهزيمة فلول داعش، ودعم المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية دون تأييد النزعات الانفصالية أو الفيدرالية".

واعتبر أن "هذا يخلق نافذة فريدة للكورد فالاندماج في الدولة السورية الجديدة يوفر حقوق المواطنة الكاملة (بما في ذلك أولئك الذين كانوا عديمي الجنسية سابقاً)، والاعتراف بهم كجزء أصيل من سوريا، وحماية دستورية للغة والثقافة الكوردية (على سبيل المثال التدريس باللغة الكوردية، والاحتفال بعيد النوروز كعطلة وطنية)، والمشاركة في الحكم— وهو ما يتجاوز بكثير الإدارة الذاتية التي كانت تسيطر عليها (قسد) وسط فوضى الحرب الأهلية".

ورأى المبعوث الأميركي أنه "رغم بقاء المخاطر (مثل هشاشة وقف إطلاق النار، والاشتباكات العرضية، والمخاوف بشأن المتشددين، أو رغبة بعض الأطراف في إعادة إثارة المظالم القديمة)، فإن الولايات المتحدة تضغط من أجل ضمانات للحقوق الكوردية والتعاون في مكافحة داعش"، معتبراً أن "البديل— المتمثل في الانفصال المطول— قد يستدعي عدم الاستقرار أو عودة ظهور داعش".

وأكمل: "ويمثل هذا الاندماج، المدعوم بالدبلوماسية الأميركية، أقوى فرصة حتى الآن للكورد لضمان حقوق وأمن مستدامين داخل دولة وطنية سورية معترف بها".

وختم باراك منشوره بالقول: "في سوريا، تركز الولايات المتحدة على أولاً ضمان أمن المنشآت التي تضم سجناء داعش، والتي تحرسها (قسد) حالياً، وثانياً تسهيل المحادثات بين (قسد) والحكومة السورية للسماح بالاندماج السلمي لـ (قسد) والادماج السياسي للسكان الكورد في سوريا ضمن مواطنة سورية كاملة وتاريخية".

جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

في حين اتهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الحكومة السورية بعدم الاستجابة لأي من مبادرات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن مخيم الهول يتعرض لهجمات عنيفة منذ مساء أمس.