"انهيار حماس".. الكشف عن تفاصيل اجتماع نتنياهو مع مسؤولين إسرائيليين

شفق نيوز/ دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمداولات سرية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، وتوقع فيها "انهيار" حركة حماس.

وقالت القناة 12 العبرية، في تقرير لها كشفت فيه ما جرى خلال المداولات، إن نتنياهو توقّع انهياراً وشيكاً لحركة حماس، فيما أشاد زامير بصفقة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الجديدة، معتبراً أنها ستُسهم في زيادة التركيز على إيران.

وجاءت تصريحات نتنياهو وزامير خلال مناقشات مغلقة وسرية لتقييم الموقف بعد طرح مخطط ويتكوف الجديد، واستمرار الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات.

ونقلت القناة عن مصدرين شاركا في هذه المناقشات قول زامير، إن "صفقة الرهائن ليست التزامًا بحد ذاته، وليست فقط أداة لزيادة الضغط العسكري على حماس، بل ستتيح لنا أيضًا التركيز على إيران".

وذكرت القناة أن هذا التصريح يحمل دلالة مهمة، وربما يعكس تقييمات على مستوى القيادة العسكرية، وليس فقط السياسية، بشأن الحاجة إلى التركيز على الساحة الإيرانية، خاصة في ظل استمرار المفاوضات مع طهران، واحتمالات فشلها.

كما قدّر مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، خلال النقاش المغلق، أن وضع حماس بات "صعبًا جدًا"، قائلاً "حماس تفقد السيطرة، وتخسر كل ما في متناولها، فقد تنهار حتى في قطاع غزة، الذي يعد معقلها الرئيس، وهي تفقد نفوذها يومًا بعد يوم، وتتدهور بسرعة كبيرة".

وأوضح مصدر سياسي كبير أن إسرائيل لن تعترف بموافقة حماس على خطة ويتكوف، رغم وجود تقديرات تفيد بأن الحركة لن توافق أساسًا.

وأكد مسؤولون في حماس أنهم ما زالوا يدرسون مقترح وقف إطلاق النار، وأن الأنباء عن موافقتهم غير صحيحة.

كما كشفت القناة عن تفاصيل موسعة للنقاشات التي ترأسها نتنياهو، بحضور رئيس الأركان وعدد من الوزراء، مشيرة إلى قول رئيس الحكومة "إن إقامة مناطق لتوزيع المساعدات هو أمر استراتيجي. أنتم تعلمون بأنني نادرًا ما أستخدم هذه الكلمة، لكن هذا قد يجعل انهيار حماس وشيكًا جدًا، ولذا يجب الحفاظ على هذا المسار في إطار أي وقف لإطلاق النار".

ودعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، موقف نتنياهو، قائلاً "تخيّلوا لو فعلنا ذلك قبل عام أو عام ونصف، لما كانت حماس موجودة أصلًا، وكان جميع الرهائن قد عادوا إلى منازلهم".

وفي ختام الجلسة، مدح نتنياهو الوزير سموتريتش، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لضمان بقائه في الحكومة، قائلاً "علينا أن نشكر الوزير سموتريتش، الذي أدرك أهمية هذا المسار مبكرًا، وطالب به، وضغط من أجله لشهور طويلة دون أن يتراجع، وها هو يتحقق أخيرًا، الجيش الإسرائيلي ينفذه الآن بإتقان".