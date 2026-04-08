انفجارات جديدة في إيران وعراقجي يرمي "كرة الهدنة" بملعب البيت الأبيض

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية، تزامناً مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي في عدة مدن، بينها أصفهان وكرمان ومناطق في محيط طهران، وسط تقارير محلية عن ضربات استهدفت مواقع قرب العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام بينها وكالة مهر، أن الدفاعات الجوية فُعّلت في أصفهان وكرمان، إلى جانب مناطق مثل رباط كريم وپرند ومناطق أخرى قرب طهران، فيما تحدثت تقارير محلية عن قصف عنيف في أصفهان، وسماع أصوات انفجارات في أحياء من العاصمة، بينها محيط مطار مهر آباد ولويزان وتشيذر، فضلاً عن تفعيل الدفاعات الجوية في كرج وطهران.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تدوينة على منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة: على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب عبر إسرائيل. لا يمكنها الجمع بينهما".

وأضاف: "يشهد العالم المجازر في لبنان. الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، والعالم يترقب ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها".

وفي تطور موازٍ، كشفت تقارير إيرانية عن توسيع حملة التطوع المعروفة باسم "جان فدا"، وهي مبادرة لتسجيل الراغبين في الانضمام إلى ما تصفه وسائل إعلام إيرانية بـ"الجهاد ضد العدو".

وكان إعلام إيراني قد ذكر خلال الأيام الماضية أن أعداد المسجلين في الحملة وصل قرابة 16 مليوناً.