انطلاق المباحثات "غير المباشرة" بين إسرائيل وحماس في مصر

شفق نيوز- القاهرة

انطلقت مساء اليوم الاثنين المباحثات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل وحماس في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وتأتي المباحثات، التي يشارك فيها كذلك وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر، عقب موافقة الحركة على الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، في إطار خطة للرئيس الأميركي دونالد ترمب هدفها وضع حد للحرب المتواصلة منذ عامين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت إن التركيز الأولي للمحادثات، التي ستجرى من خلال الوسطاء، سينصب على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على إبقاء المفاوضات غير المباشرة مع حماس مقتصرة على بضعة أيام فقط.

وأعلنت حماس يوم الجمعة الماضي أنها ستقبل أجزاء من خطة ترمب. ثم دعا ترامب إسرائيل إلى الوقف الفوري لقصف قطاع غزة.

لكن العديد من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل في خطة ترامب للسلام، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وهو ما رفضته الحركة حتى الآن، وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الساحلي.