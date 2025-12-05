انتحار ضابط إسرائيلي شارك في حرب غزة

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن ضابطاً إسرائيلياً بالاحتياط من لواء "غفعاتي" انتحر أمس الخميس بعد صراع نفسي ناتج عن مشاركته في القتال بمستوطنات غزة خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الضابط البالغ من العمر 28 عاماً، توماس إدزغوسكس، عانى من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة مشاركته في العمليات البرية داخل قطاع غزة، ونشر قبل الحادث أنه "لم يعد قادراً على الحياة ويمر بحالة من الدمار والضياع"، دون تفاصيل إضافية عن ملابسات الانتحار.

وأظهرت بيانات رسمية إسرائيلية تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهراً، توفي خلالها 36 عسكرياً.

وأشار تحقيق للجيش الإسرائيلي إلى أن معظم حالات الانتحار ناجمة عن ظروف قاسية تعرض لها الجنود أثناء القتال في قطاع غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حرباً على غزة بدعم أميركي، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، مع استمرار خرق وقف إطلاق النار ونقص الغذاء والدواء لحوالي 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.