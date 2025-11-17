امتناناً لدعم الكورد في العراق.. فلسطيني يسمي طفلته "كوردستان" (صور)

شفق نيوز- غزة

شهدت غزة خلال أشهر الحرب واحدة من أوسع حملات الدعم الشعبي القادمة من إقليم كوردستان، حيث نظّم المواطنون والمؤسسات الخيرية حملات إغاثية بملايين الدولارات، شملت توفير الماء والغذاء والملابس ومساعدات نقدية عاجلة، إلى جانب برامج واسعة لكفالة الأيتام ودعم العائلات النازحة.

وبرغم الظروف الاقتصادية الصعبة في الإقليم، فقد برزت المبادرات الكوردية كواحدة من أكثر المساهمات استمرارية وتأثيراً على حياة الفلسطينيين، واعتبرها كثيرون في القطاع "طوق نجاة" في أصعب مراحل الحرب والمجاعة.

وفي ظل هذا الدعم الاستثنائي، اختار مواطن فلسطيني أن يخلّد هذا الموقف الإنساني بطريقة غير مألوفة، بإطلاق اسم "كوردستان" على طفلته حديثة الولادة.

وقال محمد خالد الحبل، والد الطفلة، لوكالة شفق نيوز: "لم يكن في بالي أن أسمي المولودة كوردستان صراحة، لكن الحرب غيّرت الكثير. كوردستان ساندتنا طوال هذه الحرب، في ظل خذلان عربي وإسلامي كبير".

وأضاف أن اختيار الاسم لم يكن مصادفة، بل "وفاءً وعرفاناً وتقديراً للجميل الذي قدمه الشعب الكوردي، الذي وقف معنا رغم إمكانياته المحدودة، ومع ذلك قدم حملات مليونية ومساعدات خففت عنا الجوع والعطش".

وتحدث الحبل عن مساهمات كوردستان التي شملت "توفير الطعام لجميع مناطق القطاع، وبرامج دعم واسعة"، مشيراً إلى أن سكان غزة لمسوا خلال الحرب "شعباً مكافحاً معطاء، رغم قلة إمكاناته".

ورغم الانتقادات التي واجهها بسبب صعوبة الاسم على اللسان الفلسطيني، يؤكد الحبل أن غالبية من عرفوا بالقصة دعموه: "الاسم يحمل دلالات كبيرة وذكريات باقية مدى الحياة. هو أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب الكوردي الذي وقف معنا في أقسى الظروف".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني، محمد أبو جياب، إن المساعدات القادمة من مؤسسات إقليم كوردستان كان لها تأثير واسع على آلاف العائلات الفلسطينية خلال الحرب.

وأوضح أبو جياب لوكالة شفق نيوز أن "هذه التبرعات ساهمت بشكل كبير في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان الذين أنهكتهم الحرب والنزوح والجوع، وكان للمساعدات الغذائية دور محوري في مرحلة الجوع القاسي".

وأضاف أن برامج كفالة الأيتام والدعم النقدي ساعدت في "تعزيز صمود العائلات في ظل بطالة تجاوزت 90% وارتفاع أسعار غير مسبوق".

وأشار أبو جياب في الختام إلى أن "هذه المساعدات من مؤسسات كوردستان مهمة وحيوية، ونتمنى أن تتواصل وأن تشمل قطاعات إضافية وعائلات أكثر في غزة".