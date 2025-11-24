الأمن السوري يعلن اعتقال "أخطر" خلية تابعة لتنظيم داعش بريف اللاذقية

شفق نيوز- دمشق

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، تفكيك خلية تُعد من أخطر الخلايا المرتبطة بفكر تنظيم "داعش" الإرهابي والقبض على أفرادها، عملية في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح العميد الأحمد، في بيان أن العملية جاءت عقب رصد دقيق ومتابعة استمرت عدة أيام، حيث قامت الوحدات الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بمداهمة موقع تمركز الخلية التي كانت تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري.

وأشار إلى أنه خلال عملية المداهمة وقع اشتباك مسلح حاول خلالها أفراد الخلية المقاومة، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع عناصرها وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما أُصيب أحد عناصر الاستخبارات بجروح بليغة أثناء تنفيذ المهمة.

وشهدت محافظة اللاذقية خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا إرهابية حاولت إعادة تفعيل نشاطها في بعض المناطق الريفية، وتمكنت خلالها أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات من ضبط أسلحة ومتفجرات وإحباط مخططات كانت تستهدف مناطق مدنية وعسكرية.