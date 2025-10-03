الأمم المتحدة: إسرائيل حولت غزة والجنوب إلى "أرض موت"

شفق نيوز- متابعة

أكدت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن لا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أُمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".

وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر، للصحفيين في جنيف، متحدثاً من قطاع غزة، إن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب (مهزلة) القنابل تُلقى من السماء بشكل يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".

وفي سياق متصل، أضافت المنظمة، أن "الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط شح المواد الطبية واكتظاظ مجمع ناصر في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال".

وذكر إلدر: "لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبداً أسوأ مما هو عليه الآن، في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو".