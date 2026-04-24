الوكالة الدولية للطاقة: نتوقع تداعيات كبيرة لتعطل حركة الشحن عبر هرمز

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، يوم الجمعة، وجود تداعيات كبيرة لتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ بداية آذار/ مارس الماضي.

وقالت الوكالة إن تعطل الإمدادات والأضرار بالبنية التحتية للغاز تزيد من تقلب الأسعار وتؤخر توازن السوق.

وجددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، موقف بروكسل الداعي إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن هذا الملف "غير قابل للتفاوض"، تزامناً مع استمرار اضطراب سلاسل إمداد الطاقة جراء التوترات القائمة بين واشنطن وطهران.

وأجرى مخططون عسكريون من أكثر من 40 دولة محادثات في العاصمة البريطانية لندن، لبحث الانضمام إلى مهمة تقودها كل من المملكة المتحدة وفرنسا، بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب الإيرانية.